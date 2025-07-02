رويترز: الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج العربي الشهر الماضي

كشف مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، أن "الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج العربي الشهر الماضي"، في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران.
واشار المسؤولان الى أن "هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل والتي اكتشفتها المخابرات الأميركية، حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران يوم 13 حزيران الماضي".
وفي 13 حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
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