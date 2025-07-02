قتيلان إثر حريق اندلع في مقاطعة في اسبانيا في خضمّ موجة حر شديدة تشهدها البلاد

اعلنت فرق الإطفاء الإسبانية "العثور على جثتين إثر حريق اندلع في مقاطعة لاردا بإقليم كاتالونيا (شمال شرق) في خضمّ موجة حر شديدة تشهدها البلاد".

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في بيان إنّ "فرق الإطفاء عثرت على شخصين ميتين" بالقرب من بلدة كوسكو.

وعبّر رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، سلفادور إيلا، عن "استيائه" لمقتل هذين الشخصين.

وكان الإقليم شهد قبل ساعات قليلة من ذلك وفاة طفل يبلغ من العمر عامين بعدما تُرك ساعات عدة في سيارة مركونة تحت أشعة الشمس في مدينة فالس، شمال تاراغونا.

وأمرت سلطات الإقليم حوالي 14 ألف شخص بملازمة منازلهم بسبب هذا الحريق وحريق آخر اندلع في نفس الوقت تقريبا في مقاطعة لاردا.