اعلنت فرق الإطفاء الإسبانية "العثور على جثتين إثر حريق اندلع في مقاطعة لاردا بإقليم كاتالونيا (شمال شرق) في خضمّ موجة حر شديدة تشهدها البلاد".
وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في بيان إنّ "فرق الإطفاء عثرت على شخصين ميتين" بالقرب من بلدة كوسكو.
وعبّر رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، سلفادور إيلا، عن "استيائه" لمقتل هذين الشخصين.
وكان الإقليم شهد قبل ساعات قليلة من ذلك وفاة طفل يبلغ من العمر عامين بعدما تُرك ساعات عدة في سيارة مركونة تحت أشعة الشمس في مدينة فالس، شمال تاراغونا.
وأمرت سلطات الإقليم حوالي 14 ألف شخص بملازمة منازلهم بسبب هذا الحريق وحريق آخر اندلع في نفس الوقت تقريبا في مقاطعة لاردا.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان إثر حريق اندلع في مقاطعة في اسبانيا في خضمّ موجة حر شديدة تشهدها البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.