"الفاو": لم يتبق سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة

اشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" الى ان "حرب إسرائيل على غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر ولم يتبق سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة".

واوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم الواعر ان "لا تستطيع الفاو حاليا استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة".

وأضاف: "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز ​الأمن الغذائي​ الآن".

وأوضحت الفاو أنه وفقا لتحليل أجرته في آذار الماضي "لم يتبق سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة جراء الحرب الإسرائيلية".