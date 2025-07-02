أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "هآرتس" أنّ 46 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بشكل كبير برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فيما عبّر أقل من 40 بالمئة عن ثقتهم بوزير الدفاع يسرائيل كاتس.

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن استطلاع رأي: 46 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو وأقل من 40 بالمئة يثقون بكاتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.