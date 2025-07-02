كشفت وكالة بلومبرغ٬ ان "إسرائيل حثت الصين على استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي لكبح طموحات ​إيران​ العسكرية والنووية". واشارت نقلا عن القنصل الإسرائيلي في شنغهاي٬ الى ان "الصين هي الوحيدة القادرة على التأثير على إيران"٬ معتبرا ان "إيران ستنهار إذا لم تشتر الصين نفطها".

كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ عن القنصل الإسرائيلي في شنغهاي: الصين هي الوحيدة القادرة على التأثير على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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