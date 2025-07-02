ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار مع حماس لمدة 60 يوما في غزة

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يوما في غزة، مشيرا إلى أنّ القاهرة والدوحة ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح.
واشاز ترامب عقب اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن الى أن "إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإبرام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب".
كما دعا ترامب "حماس للموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين"، سيُعرض عليها قريبا، بعد أن أكد أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإبرامه.
وقال ترامب "سيقدّم القطريون والمصريون الذين عملوا بلا كلل للمساعدة في إحلال السلام، هذا المقترح النهائي"، مضيفا "آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن توافق حماس على هذا الاتفاق، لأنه لن يتحسّن، بل سيزداد سوءا فحسب".
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