شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" اعلنت أنّها فتحت تحقيقا إثر تعرضها لهجوم سيبراني كبير

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "​كوانتاس​" أنّها "فتحت تحقيقا إثر تعرضها لهجوم سيبراني كبير اخترق خلاله قراصنة معلوماتية نظاما يحتوي على بيانات حسّاسة لستة ملايين من عملائها.

واشارت الشركة في بيان الى اننا "نواصل التحقيق في حجم البيانات المسروقة، لكنّنا نتوقّع أن يكون كبيرا"٬ موضحة أنّ "النظام الذي طاله الهجوم الإلكتروني يحتوي على سجلات ستة ملايين عميل لكنه لا يحتوي تفاصيل بطاقات الدفع أو أرقام جوازات السفر".

وحذّرت من أنّ "القراصنة تمكّنوا من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للعملاء وأرقام هواتفهم وتواريخ أعياد ميلادهم"٬ مشددة على أنّ "الهجوم لم يؤدّ إلى أيّ تأثير على عمليات كوانتاس أو أمنها".