وزير الخارجية السعودية تلقى رسالة خطية من نظيره الإيراني تتصل بدعم العلاقات الثنائية

أفادت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، بأنّ "وزير الخارجيّة السّعوديّة ​فيصل بن فرحان آل سعود​ تلقّى رسالةً خطيّةً من وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، تتّصل بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافّة". وأوضحت أنّ "نائب وزير الخارجيّة وليد بن عبدالكريم الخريجي تسلّم الرّسالة، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرّياض، السّفير الإيراني لدى السّعوديّة علي رضا عنايتي"، مشيرةً إلى أنّه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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