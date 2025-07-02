ميدالية ذهبية لـ"شاتو كفريا" ضمن "مسابقة بروكسل الدولية للنبيذ" في الصين

أعلنت "​شاتو كفريا​- Château Kefraya" في بيان، "أنّها حصدت ميداليّةً ذهبيّةً كبرى "Grand Gold" عن منتجها للعام 2021، وذلك ضمن فئة ​النبيذ​ الأحمر والأبيض ضمن مسابقة بروكسل الدّوليّة للنّبيذ لعام 2025 (Concours Mondial de Bruxelles - CMB)، الّتي أُقيمت بنسختها الثّانية والثّلاثين في مدينة ينتشوان الصّينيّة، الواقعة في قلب منطقة نينغشيا المتخصّصة بإنتاج النّبيذ"، مشدّدةً على أنّ "النّبيذ اللّبناني يواصل ترسيخ موقعه ومكانته المتميّزة، ليرسّخ مجدّدًا اسم ​لبنان​ على الخارطة العالميّة للقطاع".

وأشارت إلى أنّ "هذا التّقدير العالمي، الّذي مُنح لأقل من 1% فقط من كلّ أنواع النّبيذ المشاركة في المسابقة الدّوليّة، يُعتبر تتويجًا لجهود "شاتو كفريا"، أحد أبرز وأقدم الشّركات المنتجة للنّبيذ في لبنان منذ العام 1951، والّتي تحرص على المواءمة بين أصناف العنب المحليّة والعالميّة، وضمان الزّراعة المستدامة؛ وإتقان طرق المزج الدّقيق والمبتكَر بين أصناف العنب على تنوّعها واختلافها".

وأوضحت الشّركة أنّ "على مدى ثلاثة أيّام، تذوّق 375 خبيرًا دوليًّا مخضرمًا من 56 جنسيّة حول العالم، بما في ذلك لبنان، أنواعًا مختلفةً من النّبيذ، وصل مجموعها إلى 7,165 نوعًا من 49 دولة".