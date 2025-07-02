أبو جودة بحث مع لوسيانو بالتعاون بين محافظة البقاع ووكالة الأمم المتحدة للهجرة

عقد محافظ البقاع ​كمال أبو جودة​ في مكتبه في سراي زحلة، اجتماعًا مع مدير مكتب وكالة الأمم المتّحدة للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو، والوفد المرافق.

وخلال الاجتماع، تمّت مناقشة سبل التّعاون بين وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومحافظة البقاع، لا سيّما لناحية مسألة عودة النّازحين السّوريّين إلى بلدهم.