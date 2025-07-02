أمين عام مجلس التعاون الخليجي أكد دعم كل ما من شأنه أن يعزز أمن لبنان واستقراره

استقبل الأمين العام لمجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة جاسم محمد البديوي، السّفير اللّبناني لدى السّعوديّة ​فوزي كبارة​، في مقرّ الأمانة العامّة بالرّياض، بمناسبة انتهاء مهام عمله في السّعوديّة.

وأوضحت الأمانة العامّة للمجلس في بيان، أنّه "تمّ خلال اللّقاء استعراض العلاقات الخليجيّة- اللّبنانيّة، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، كما تمّت متابعة التّطوّرات الإيجابيّة في ​لبنان​، في تحقيق المزيد من الرّفاه والأمن للشّعب اللّبناني الشّقيق؛ بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدّات والأوضاع على السّاحتَين الإقليميّة والدّوليّة".

وأكّد البديوي "المواقف الثّابتة والرّاسخة لدول مجلس التّعاون تجاه لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزّز أمنه واستقراره، ويسهم في الازدهار والتّنمية المستدامة للشّعب اللّبناني الشّقيق".