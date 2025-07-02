شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومي يعلن فتح الباب للراغبين فى الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يجدد ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى ثابتة، مشيدا بالدور الهام للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بحياد ونزاهة، تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يعكس حرص الدولة على خروج هذا الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وشعبها.

وأكد روفائيل، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء مجلسي النواب أو الشيوخ، فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب صفوفها وتقديم كوادر مؤهلة وقادرة على التعبير عن المواطنين ونقل مطالبهم الحقيقية تحت قبة البرلمان بغرفتيه، بما يعزز دور المجلس في إثراء الحياة التشريعية المصرية ودعم الدولة في خططها التنموية الطموحة خلال السنوات القادمة.

ودعا روفائيل، الأحزاب والقوى السياسية إلى حسن الاستعداد لهذه الانتخابات المرتقبة، وإلى تحمّل مسؤوليتها الوطنية باختيار مرشحين لديهم من الكفاءة والخبرة والنزاهة ما يؤهلهم لتمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه وصون كرامته، حتى يظل البرلمان مرآة حقيقية للمجتمع المصري بكافة فئاته واتجاهاته.

ولفت رئيس حزب مصر القومي، إلى ضرورة وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب اعين كل حزب سياسي، والعمل الفترة المقبلة على استكمال الاستعدادات لاختيار أفضل المرشحين القادرين على خدمة الوطن، ليكونوا خير من يمثل الحزب ويعبر عن رؤيته ويشارك في تحقيق طموحات المصريين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدلًا وازدهارًا.