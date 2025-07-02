"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي و3 أهداف حساسة للعدو بـ3 مسيّرات

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه، وردًّا على جريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في ​قطاع غزة​، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت ​مطار بن غوريون​ في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، موضحةً أنّ "العمليّة قد حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من قطعان الصّهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفّذ ثلاث عمليّات عسكريّة، استهدفت ثلاثة أهداف حسّاسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلّة، وذلك بثلاث طائرات مسيّرة"، مؤكّدةً "أنّها تواصل عمليّاتها الإسناديّة، رفضًا لجرائم الإبادة الجماعيّة بحق إخواننا في غزة، وتأكيدًا على أنّ هذه الأمّة لن تترك واجباتها تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم". وشدّدت على "أنّنا مستمرّون حتّى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".