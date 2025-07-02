الصليب الأحمر الدولي: قلقون إزاء توسيع إسرائيل عملياتها في غزة

أعرب الصليب الأحمر، عن "قلق عميق إزاء توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية في القطاع على استيعاب المزيد من الجرحى".
وفي التفاصيل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تشعر "بقلق عميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وفي جباليا (شمال)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الست والثلاثين الماضية".
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، عن "توسيع نطاق عملياته في غزة"، حيث أفاد الدفاع المدني عن مقتل 20 شخصا على الأقل نصفهم تقريبا أثناء انتظار المساعدات الغذائية، قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن.
ويأتي تكثيف العمليات بعد تزايد المطالبات بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهرا، بما في ذلك دعوة دونالد ترامب إسرائيل إلى إبرام اتفاق يتيح وقف القتال وإعادة الأسرى.
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