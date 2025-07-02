وزير الدفاع الإسرائيلي: حكم صنعاء كحكم طهران وسنضرب ذيل الأفعى في اليمن

أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ (Israel Katz)، في تصريح، أنّ "حكم صنعاء كحكم طهران. وبعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب ذيل الأفعى في ​اليمن​"، مشدّدًا على أنّ "من يرفع يده على إسرائيل، تُقطع".

ويأتي تصريح كاتس بعد زعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مساء اليوم، أنّ "إثر تنبيهات تمّ تفعيلها قبل قليل في عدّة مناطق من البلاد، اعترضت القوّات الجوّيّة صاروخًا أُطلق من اليمن".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة قبل ذلك، بأنّ "صفّارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل"، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى أنّ "سلاح الجو يشارك في عمليّة اعتراض الصّاروخ الّذي أُطلق من اليمن".