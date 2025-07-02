"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: حماس لم ترد بعد على الاقتراح الجديد والمفاوضات ستكون طويلة وصعبة ومتوترة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "قطر سلمت إسرائيل وحماس اقتراحا محدثا ل​صفقة الأسرى​ ووقف إطلاق النار، والاقتراح يتضمن في الأساس تغييرات في صياغة عدد من البنود وليس تغييرات جوهرية".

ونقل الموقع، أن "الاقتراح الجديد يتيح فرصة جيدة للانتقال لمحادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، وحماس لم ترد بعد على الاقتراح الجديد والمفاوضات ستكون طويلة وصعبة ومتوترة