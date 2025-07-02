أكّد وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، في تصريح لقناة "الإخباريّة السّعوديّة"، أنّ "لبنان يُنسّق في شكل وثيق مع الأجهزة المعنيّة في ​السعودية​، للقضاء على المخدرات. وقد تم ضبط كميّة كبيرة أخيرًا، بناءً على معلومات وردتنا من وزارة الدّاخليّة السّعوديّة"، مشيرًا إلى أنّ "السّعوديّة الشّقيق الأكبر والمُحبّ للبنان، ولن نقبل الإضرار بها".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: ننسق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.