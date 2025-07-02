رئيس نقابة عمال المخابز: القرار الأخير للضمان تعدٍّ على أموال المضمونين وتجاوز لمبدأ العدالة والمساواة

أعرب رئيس نقابة عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان ​شحادة المصري​ عن استنكاره "القرار الصّادر عن مجلس إدارة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ رقم 1400 الصّادر بتاريخ 2025/6/30، الّذي يمنح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الضّمان تقديمات صحيّة مئة بالمئة على حساب صندوق الضّمان والمضمونين"، معتبرًا أنّ "هذا القرار يشكّل تعدّيًا على أموال الضّمان والمضمونين، وتجاوزًا لمبدأ العدالة الاجتماعيّة والمساواة".

وسأل في بيان، "أين قرارات مجلس الإدارة من حماية المضمونين وهم يذَلّون أمام المستشفيات وأقسام الطّوارئ، ولا يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات من أجل الاستشفاء أو إجراء العمليّات الجراحيّة قبل دفع التّكاليف المستحقّة والدّفع بالدوّلار؟"، مشدّدًا على أنّ "قرار مجلس إدارة الضذمان الجائر جاء على حساب الضّمان والمضمونين، وأقرّ الطّبابة درجة أولى ومئة بالمئة لهم".

وركّز المصري على أنّ "الصّندوق الوطني للضّمان هو مكسب للعمّال وعلينا الحفاظ عليه وعلى حقوق المضمونين، والدّفاع عنه واجب بكل الوسائل، ونحن كنقابة نعتبر أنّ هذا القرار جائر ومرفوض، وسنتّخذ كل الإجراءات القانونيّة الّتي كفلها القانون لإسقاطه"، مطالبًا وزير العمل محمد حيدر بـ"رفض هذا القرار"، كما ندعو مجلس إدارة الضّمان "للتّراجع فورًا عنه".