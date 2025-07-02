بورجيا رعى تخريج طلاب "الحكمة- هاي سكول": الحياة مليئة بالتحديات والمواجهة تتطلب التخطيط والشجاعة

رعى السفير البابوي المونسنيور ​باولو بورجيا​ حفل تخريج الصّفوق النّهائيّة الـ30 لطلّاب مدرسة الحكمة "هاي سكول- عين سعادة"، فروع البكالوريا اللّبنانيّة والدّوليّة والأميركيّة، دفعة "تخطيط، أولويّة، مهارة".

ونقل في كلمة له، البركة البابويّة من البابا لاوون الرّابع عشر إلى الطلّاب والحضور، مستشهدًا بـ"كلام البابا خلال لقائه وفودًا شبابيّةً في الفاتيكان، حيث خاطبهم قائلًا: أنتم بركان من الحيويّة والطّاقة والمشاعر والأفكار الخلّاقة، الّتي تتبلور بمساعدة من الأهل والمدرسة والرّعايا والمجتمع... افتحوا قلوبكم للمحبّة والإيمان والحق".

وأشار بورجيا إلى أنّ "اختيار شعار دفعتكم "تخطيط، أولويّة، مهارة"، يُترجم إصراركم على تحقيق أهدافكم من خلال خياراتكم المسؤولة، للمضي قدمًا في رسم مستقبلكم بكل ثقة ونجاح"، مضيفًا: "تذكّروا دائمًا أنّ الحياة مليئة بالتحدّيات، والمواجهة تتطلّب اعتماد التّخطيط والشّجاعة والإبداع، ودائمًا بمعيّة الرّبّ الّذي ينير دروبنا ولا يتركنا أبدًا ويوجّهنا، علينا فقط أن نطلب دائمًا مساعدته وأن نصغي إلى صوته، من خلال الصّلاة والحوار المفتوح معه، فهو مصدر سلامنا".

وتوجّه إلى الخرّيجين قائلًا: "كونوا منفتحين ولا تخافوا من المواجهة، اطلبوا المساعدة والدّعم من أهلكم ومعلّميكم، ليرشدوكم إلى طريق الأمان والنّجاح. ثقوا بهم وبالرّبّ، ليقودوا خطاكم على دروب الحياة. اخرجوا من "الأنا" الضيّقة والتقوا الآخر، فالبابا الراحل فرنسيس كان يشدّد دائمًا على "ثقافة الاعتناء والاهتمام" بالآخرين". وتابع: "انطلقوا بكل فرح وثقة، وافتحوا الأبواب، واكسروا أغلال الوحدة والحزن الّتي تكبّل عالمنا اليوم".

وختم بورجيا: "فكّروا بتروٍّ واختاروا الأفضل لكم، واسعوا لتحقيق أهدافكم بشغف وعطاء، فالعالم ينتظركم ويفتح ذراعيه لطموحكم وآمالكم، وينتظر منكم، ومن خلال قدراتكم، أن تساهموا في خلق عالم أفضل وأكثر عدالة وأخوّة".