الجيش: توقيف مواطنَين في الهرمل والضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة منها تشكيل عصابة خطف وسرقة

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة سهلات الماء – ​الهرمل​ المواطن (م.ه.) كونه مطلوب توقيفه بجرم الخطف والسلب، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – ​الضاحية الجنوبية​ المواطن (ع.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم تشكيل عصابة سرقة دراجات نارية، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".