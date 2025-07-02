الترك تابعت مشكلة احتراق مكب النفايات في خراج كفرتبنيت وتواصلت مع المعنيين لإيجاد حل

تابعت محافظ النبطية ​هويدا الترك​ مشكلة احتراق مكب النّفايات في خراج ​كفرتبنيت​، "بفعل الطّمر غير المدروس، والّذي تسبّب بانبعاث غازات ناتجة بيولوجيًّا من تحلّل المواد العضويّة المطمورة في أعماق المكب، والّذي تسبّب بمشاكل صحيّة وبيئيّة خاصّةً على سكان القليعة وبرج الملوك ودير ميماس وجديدة مرجعيون، مع الإشارة إلى أنّ المكب مقفَل بالشّمع الأحمر منذ سنوات"، بحسب مكتب الترك.

وأجرت الترك لهذه الغاية سلسلة مراجعات واتصالات مع وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، والمدّعي العام البيئي والقوى الأمنيّة المختصّة، "لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ومنع الضّرر عن المواطنين في أي بلدة مجاورة للمكب المذكور أو متضرّرة منه".

ولفت المكتب إلى أنّ "الزّين أبدت اهتمامًا بالغًا بمتابعة هذا الموضوع، وقامت بالتّنسيق مع المدّعي العام البيئي في النبطيّة القاضي رمزي فرحات، وأبلغته في كتاب بموجبه تكليف خبيريَن بينيَّين للكشف على الحرائق في مكب كفرتبنيت".

وجاء في الكتاب: "تفيدكم وزارة البيئة عن تكليفها لرئيس مصلحة البيئة السكنيّة في وزارة البيئة المهندس بسام الصباغ، والخبير البيئي في معالجة النّفايات الصّلبة سعد دمشقية، للقيام بالكشف الميداني على مكب كفرتبنيت في 2/7/2025، وذلك للاطّلاع على الواقع البيئي للمكب وإرشاد الجهات المحليّة إلى أفضل السّبل لتفادي المزيد من الحرائق".