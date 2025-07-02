رابطة موظفي الإدارة العامة دعت الموظفين للتوقف التحذيري عن العمل من الغد ولغاية الجمعة

توجّهت رابطة ​موظفي الإدارة العامة​، إلى "المواطنين، شركائنا بالوطن وبالألم والظلم"، متمنّيةً عليهم "عدم الحضور الى الادارات ايام الاربعاء والخميس والجمعة 2، 3 و4 تمّوز. نحن لخدمة المواطن، ولكن نحن بحاجة ايضا لدعمكم في تحصيل حقوقنا المنهوبة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "رواتبنا لا تتعدى 30% من قيمتها الاساسية قبل الازمة، زملاء لنا يحالون على التقاعد بتعويض لا يتجاوز الالف دولار، بينما بالمقابل دولتنا تصرف رواتب خيالية للمجالس والهيئات الناظمة تتعدى ال ٧ آلاف دولار شهريا. شغور الادارات يفوق ٧٠%، ورواتب لا تشكل اكثر من ٣% من الموازنة، نحن من ياتي بالواردات، ونحن عماد الدولة".

وخاطبت الرابطة، "زملاءنا في القطاع العام في الوزارات وهيئات الرقابة كافّة، يا من حملتم الدولة على أكتافكم سنينًا من دون تقدير، يا من صمدتم في وجه الجوع، وواجهتم القهر، ورفضتم الإذلال"، قائلةً: "الظلم يجمعنا وحقوقنا واحدة، وفي ظلّ استمرار التجاهل الممنهج لحقوقنا، وفي ظلّ غياب أي بوادر لحلول جذرية تعيد لنا الحدّ الأدنى من الكرامة والقدرة على العيش، بات من الواضح أن لا أمل يُرتجى من صمتنا، ولا نتيجة تُرجى من انتظارنا!".

ودعتهم إلى "رصّ الصفوف، وشدّ الهمم، والمشاركة الكاملة في التحركات القادمة، دفاعًا عن: كرامتنا المهدورة، حقوقنا المسلوبة، مستقبلنا المجهول، دورنا في بناء الدولة لا في هدمها كما يريد البعض! لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة".

كما أكّدت أنّها "لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى، لذلك، فإننا نهيب بجميع الموظفين والموظفات، في كافة الوزارات والإدارات، أن يهبّوا إلى المشاركة في كل تحرّك تقرّه الرابطة، وأوله التوقف التحذيري عن العمل، من الاربعاء 2 تموز الى الجمعة 4 تموز الجاري واعتباره صرخة إنذار أخيرة. معًا... نرسم مستقبل الإدارة العامة".