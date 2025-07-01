شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: جهود "الوطنية للانتخابات" تعزز ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن حزب الحرية المصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجديد لعقد الثقة للمواطنين في المسار الديمقراطي الذي تمضي فيه الدولة المصرية، وترسيخ لجهود الجمهورية الجديدة.

وأشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب وأمين عام الحزب، وعضو مجلس النواب، بالدور الهام الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بحياد ونزاهة وشفافية تامة، تحت إشراف قضائي كامل، بما يعكس حرص الدولة المصرية على خروج هذا الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وشعبها.

وأضاف مهني أن تحديد جدول زمني واضح يمنح القوى والأحزاب السياسية فرصة كافية للاستعداد الجيد وتقديم أفضل الكفاءات لخدمة الوطن تحت قبة المجلس، بما يعزز من جودة العمل البرلماني ويحقق تطلعات المواطنين.

وقال مهني إن حزب الحرية المصري سيعمل خلال الفترة المقبلة على الدفع بكوادر مؤهلة من مختلف الفئات، إيمانًا منه بأهمية التنوع وتمكين الشباب والمرأة في الحياة النيابية، بما يسهم في إثراء التجربة الديمقراطية.

وأوضح مهني أن الحزب يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، ويحرص على المشاركة الإيجابية الفاعلة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، دعمًا لاستقرار الوطن واستكمالًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.