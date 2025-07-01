شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب: قانون الإيجار القديم ليس عليه شبهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن الحكومات والبرلمانات السابقة كان تتجنب فتح ملف الإيجار القديم وتعتبره من الملفات الشائكة، قائلا: "آن الأوان مع جمهورية جديدة أن القوانين الاستثنائية تنتهى وهى سُبة أمام العالم كله فى النظام القضائى ومفيش عقد بدون مدة والعقود الابدية مش موجودة فى أى نظام حاليا".

وأكد محمد عطية الفيومى، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أن تعديلات قانون الإيجار القديم ليس عليها شبهة وإذا طعن عليه أحد سترفض المحكمة، مضيفا: "راعين تحقيق العدل فى تعديلات القانون لان الحكم يقوم على أساسه العدل وأيضا على الاساس الاخر فى رحمة وإنسانية".

وأضاف النائب محمد عطية الفيومى، أنهم أقاموا لجان استماع واسعة للغاية ولساعات طويلة للاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر لصدور قانون يحقق مصلحة الجميع، لافتا إلى أن ما شهدته جلسة اليوم من بيان وزيرة التنمية المحلية لم تعرضها بالشكل الذى يرضى الاعضاء والسيناريو الذى كان متوقعا أن الوزيرة تعرض البيان فى الجلسة العامة ولم تعرض بشكل تفصيلي.