افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش اللبناني في حضور السفير الإلماني

أُقيم في قيادة فوج المدفعيّة الأوّل- الكرنتينا، حفل افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش اللّبناني، بتمويل من السّلطات الألمانيّة، بحضور سفير ألمانيا في لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried، ونائب رئيس الأركان للتّجهيز العميد الرّكن عماد خريش ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب وفد من السّفارة الألمانيّة وعدد من الضبّاط.
وخلال الحفل، أشاد السّفير الألماني بعلاقات التّعاون بين الجيشَين اللّبناني والألماني، مؤكّدًا "أهميّة دعم المؤسّسة العسكريّة، نظرًا لدورها الأساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره".
من جهته، تلا خريش كتاب شكر باسم العماد هيكل، وسلّمه إلى السّفير الألماني، مشيرًا إلى أنّ "ألمانيا تقف باستمرار إلى جانب الجيش عبر مبادرات متنوّعة"، ولافتًا إلى أنّ "هذا المشروع سيعزّز القدرات اللّوجستيّة للمؤسّسة العسكريّة". وشدّد على "ضرورة مواصلة التّعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني مستقبَلًا".
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