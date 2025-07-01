أبي المنى زار جنبلاط في كليمنصو وتناولا عددًا من القضايا العامة

زار شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز سامي أبي المنى، الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، بحضور قاضي المذهب الشّيخ غاندي مكارم. وتناول اللّقاء عددًا من القضايا العامّة المطروحة.
وكان أبي المنى قد ترأس اجتماعًا لمجلس إدارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا إدارية، كما اجتمع مع اللّجنة الإداريّة في المجلس بحضور رئيسها منصور اشتي.
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