وزير الصناعة جال على 3 مصانع للأدوية: لوجوب زيادة الانتاج وتخفيف نسب الاستيراد

أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، خلال زيارته عدداً من مصانع الأدوية في نهر ابراهيم وزكريت وضبيه، الى أن "مستقبل هذا القطاع واعد ومزدهر، مستنداً على تاريخ وإرث وخبرات عمرها خمسة وسبعون عاماً وأكثر، ومتطلّعاً الى التطوّر والتكيّف مع الحداثة، ومواكبة التكنولوجيا".

وأكد عيسى الخوري، على "دور تصنيع الأدوية وأهمّيتها في تعزيز الأمن الصحّي الذي يشكّل، إلى جانب الأمن الغذائي وسائر القطاعات الإنتاجية، أحد أعمدة الأمن الاقتصادي".

وشدّد على "وجوب زيادة الانتاج وتخفيف نسب الاستيراد للدواء ولمنتجات أخرى، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان يستورد نحو ثمانين بالماية من استهلاكه للدواء، فهو واقع غير مقبول في ظلّ وجود قدرات استثمارية ومؤهلات علمية ومصانع حديثة، لذلك يجب العمل على تغيير هذا الواقع، لا سيما أن لدينا الإمكانات والطاقات البشرية اللازمة لإنتاج الأدوية عالية الجودة المتمتّعة بمواصفات عالمية".

وقال "طالما يصدّر لبنان أدوية الى أكثر من عشرين دولة، فهذا يثبت مدى جودتها وتمتّعها بالمعايير والمواصفات"، لافتاً الى أن "ما رأيته اليوم في المصانع الثلاثة من تقنيات حديثة، وتفانٍ واحتراف في العمل، يدعو إلى الفخر والاعتزاز. وأهنّئهم على هذا الإنجاز".

وقال "يبقى أن نعالج مسألة الدواء الأجنبي الذي يدخل إلى لبنان بسهولة ويشكّل منافسة للانتاج الوطني، بينما تواجه الدواء اللبناني شروط وتعقيدات وعراقيل تحول دون انسيابه إلى الأسواق الخارجية. ويتطلّب الأمر اعادة النظر بالاتّفاقات التجارية، وتعديلها بحيث تصبح عادلة للبلدين المعنيين".