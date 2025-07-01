وزير الاقتصاد عرض مع مسؤولة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنية

استقبل وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر بساط​ في مكتبه، رئيسة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسّط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) غريتشن بيري، الّتي عبّرت عن "تفاؤل حذر تجاه آفاق ​لبنان​"، مشيرةً إلى "تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنيّة، واهتمامه بتوسيع محفظته الاستثماريّة بشكل انتقائي".

وأوضح مكتب بساط، أنّ "اللّقاء تناول أيضًا سبل توسيع نطاق البرنامج القائم لدعم وتمويل المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة اللّبنانيّة".