وزير الخارجية اجتمع مع وفد فرنسي أكد أهمية الإصلاحات في لبنان والإسراع في تنفيذها

استقبل وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، مدير إدارة شمال إفريقيا والشّرق الأوسط في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة الفرنسيّة روماريك روانيان والوفد المرافق، بحضور السّفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وجرى عرض الأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة ومسألة التّجديد لقوّات "​اليونيفيل​".

وأشارت وزارة الخارجيّة إلى أنّه "تمّ تأكيد أهميّة دور القوّات الدّوليّة وضرورة بقائها، وكان بحث في السّبل الكفيلة بتمديد ولايتها"، لافتةً إلى أنّ "الجانب الفرنسي شدّد على أهميّة الإصلاحات في لبنان، والإسراع في تنفيذها كمدخل أساسي لدعم لبنان في عمليّة إعادة الإعمار".

وأوضحت أنّ "اللّقاء تناول أيضًا مسألة ترسيم الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، والدّور الّذي يمكن أن تلعبه ​فرنسا​ في هذا الإطار"، مبيّنةً أنّ "الوفد الفرنسي أبدى استعداد باريس لتزويد لبنان بمزيد من الوثائق والخرائط الخاصّة بمزارع شبعا".