رئيس بلدية طرابلس تفقد موقع الحريق بمحيط سوق الأحد: سنتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مدينتنا

تفقّد رئيس بلديّة ​طرابلس​ عبد الحميد كريمة يرافقه عضو المجلس البلدي بلال حسين، موقع الحريق الّذي اندلع في الإطارات والنّفايات في محيط سوق الأحد القديم، وعاين حجم الأضرار، وتابع عن كثب عمليّات الإطفاء الّتي تنفّذها فرق ​الدفاع المدني​.

وأشارت ​بلدية طرابلس​ في بيان، إلى أنّ "كريمة أصدر توجيهاته الفوريّة لتأمين الدّعم اللّوجستي والتّقني اللّازم، بما في ذلك فتح الطّرق وتأمين المياه والطّاقة للمساعدة في إخماد الحريق، وتوفير كل ما يمكن لتسريع السّيطرة عليه ومنع امتداده".

وفي تصريح له من موقع الحريق، وجّه كريمة تحيّة إكبار لعناصر الدّفاع المدني، مثنيًا على "شجاعتهم وإصرارهم رغم ضعف الإمكانيّات"، ومركّزًا على أنّ "البلديّة ستعمل على دعمهم بكل الوسائل، وستطالب الجهات المعنيّة برفع مستوى التّجهيزات المخصّصة لهم".

وشدّد على أنّ "ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكم طويل من الإهمال في البنية التحتيّة وتراجع الجهوزيّة"، معلنًا أنّ "بلديّة طرابلس تتحمّل مسؤوليّتها الكاملة في الاستجابة والتدخّل، ولكنّها لن تقبل الاستمرار في هذا الواقع دون محاسبة، ودون خطّة طوارئ وطنيّة عادلة تنصف طرابلس وتضع حدًّا لهذا التسيّب".

وكشف كريمة أنّ "المجلس البلدي بصدد التقدّم بادّعاء قضائي بخصوص الحريق"، داعيًا الأجهزة الأمنيّة إلى "فتح تحقيق فوري وجدّي، لتحديد المسؤوليّات وكشف أي فعل متعمّد أو إهمال جسيم".

وأكّد أنّ "أمن طرابلس وسلامة أهلها خطّ أحمر، وسنتّخذ كل الخطوات القانونيّة والميدانيّة اللّازمة لحماية مدينتنا"، داعيًا أبناء المدينة إلى "المزيد من الوعي والتّضامن، والتّبليغ عن أي مخالفات أو شبهات، فطرابلس لا تحتمل المزيد من النّكبات".