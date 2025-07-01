قوى الأمن: توقيف شخصين في جونية يُخفيان المخدرات داخل عبوات "شيبس" ويروجانها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي عن قيام شخصين مجهولين، يستقلّان سيّارةً من نوع "هوندا سيفيك"، بترويج المواد المخدّرة في محلّة جونية، حيث كانا يخفيان المخدّرات داخل عبوات شيبس".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً على استقصاءات وتحرّيات مكثّفة نفّذها عناصر المكتب، تم التوصّل إلى تحديد هويّتَيهما، وهما: "ر. م." (مواليد 1984، لبناني) مطلوب بمذكرات عدليّة متعدّدة بجرائم مخدّرات، و"ح. ح." (مواليد 1995، لبناني)".
وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بعد رصد ومتابعة دقيقة، تم تحديد مكان وجودهما على متن السّيّارة المذكورة في محلّة جونية، حيث نفّذت دوريّة كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفهما، رغم مقاومتهما ومحاولتهما الفرار"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كميّة من مادّة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1,710 دولارات أميركيّة و13 مليون ليرة لبنانيّة".
وكشفت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات لصالح أحد التجّار"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما بناءً على إشارة القضاء المختص".
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