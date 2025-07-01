رئيس الأركان الإسرائيلي: سوريا تفككت وتشهد تحولا ونسيطر على نقاط رئيسية وسنواصل العمل عبر الحدود لحماية أنفسنا

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، أن "​سوريا​ تفككت وتشهد تحولا ونسيطر على نقاط رئيسية وسنواصل العمل عبر الحدود لحماية أنفسنا".

هذا وكان قد أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب ورفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة".

ووقَّع ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ترامب في ايار إلغاء هذه الإجراءات العقابية لمساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.

وأكد ترامب أن "قرار رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية"، مؤكداً أن "العقوبات ستبقى نافذة على بشار الأسد ومعاونيه".