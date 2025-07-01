الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخَين أُطلقا من جنوب قطاع غزة

زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "إثر تحذيرات تمّ تفعيلها قبل قليل في منطقة غلاف غزة، اعترض سلاح الجو صاروخَين انطلقا من جنوب ​قطاع غزة​، ولا إصابات".

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