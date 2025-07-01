شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: جدول الانتخابات متوازن.. ونحسم مرشحينا على الفردى خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء متسقًا ومنضبطًا، ويُراعي كافة المدد القانونية والدستورية المطلوبة، مؤكدًا أنه يتماشى مع التوقعات والاستحقاقات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح رئيس الحزب، في تصريح لـ"الخليج 365" أن الجدول تضمن تواريخ واضحة لفتح باب الترشح وإغلاقه، ثم إعلان الكشوف المبدئية، يعقبها فترة تقديم التنازلات، ثم إعلان القوائم النهائية، تليها فترة دعاية انتخابية مدتها 11 يومًا، يعقبها يوم للصمت الانتخابي، وهو ترتيب يتيح للمرشحين التحرك المنظم، إلا أن الفترة المخصصة للدعاية قد تكون مرهقة في نظام الفردي، خاصة وأن الدوائر تغطي محافظات كاملة، ما يجعل المهمة أكثر صعوبة في ظل ضيق الوقت وارتفاع كلفة التحرك.

وأضاف "خليل"، أن الحزب يُتابع تطورات المشهد، وفوجئ أنه لم يدعى للقائمة الوطنية حتى الآن دون أسباب واضحة، ولم يشارك حتى الآن في أي قوائم، موضحًا أن الحزب سيرى إمكانية المشاركة في القوائم من عدمه حال ظهور قوائم أخرى.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يُجري حاليًا تقييمًا دقيقًا للموقف في دوائر الفردي على مستوى الجمهورية، من خلال دراسة شاملة ستحسن خلال 48 ساعة، لتحديد المحافظات التي سيدفع فيها بمرشحين، مشيرًا إلى أن الترشح على الفردي يتطلب معايير خاصة وضعها الحزب تشمل النزاهة والانتماء الحقيقي للحزب، إلى جانب الكفاءة والخبرة.

وتابع: “نحرص على اختيار مرشحينا بعناية، وفقًا لمعايير واضحة، خاصة وأن الفردي يتطلب جهدًا لوجستيًا مضاعفًا، نظرًا لاتساع الدوائر، وضيق الوقت المخصص للدعاية، وهو ما يستلزم مرشحين قادرين على تغطية المراكز المختلفة في المحافظة”.

واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يواصل جهوده لتقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشارع، ويتمتعون بالكفاءة والانتماء، قائلًا: "نسأل الله أن يولي من يصلح، وأن يوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن".