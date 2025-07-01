شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلبية البرلمانية تطالب رئيس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

دعا النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الايجار القديم حتى تتمكن الحكومة من إحضار بيانات واضحة موثوق فيها نستطيع نبني عليها، قائلا: "نحن حزب كبير له قواعده في كل مكان، ولقد استمعت إلى كافة الأحزاب تحت القبة، ولا نستهدف سوى مصلحة المواطن".

وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: " الحكومة أتت وهي غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبقت وأحالت للمجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة ودراستها بدقة، بما يمكن النواب من التصويت بناء علي رؤية واضحة.. أرجو الرسالى تكون وصلت للحكومة".