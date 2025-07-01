شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يشارك بفعاليات المنتدى العربى الإفريقى للمؤسسات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلا في الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس أمين لجنة العلاقات الدولية، في فعاليات المنتدى العربي الأفريقي للمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان، والذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من ٢٤ إلي ٢٥ يونيو ٢٠٢٥.

تنظيم المنتدى تم بالتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمغرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وشهد مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والشركات ومؤسسات حقوق الانسان في المنطقة العربية وإفريقيا.

وقد شارك الدكتور ولاء جاد الكريم في فعاليات المنتدى بتقديم ورقة عمل حول "الالتزام بمعايير الاستدامة وحقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال وعلاقتها بمؤشرات التنافسية"، وتضمنت الورقة تحليل للممارسات ذات الصلة وانعكاساتها على مؤشرات التنافسية والاستثمار والمساهمة في التجارة الدولية .

كما قدمت الورقة توصيات تهدف لمعالجة التحديات القائمة على مستوى الأطر التنظيمية والقانونية وممارسات مؤسسات الأعمال، ومؤشرات قياس التنافسية.

وتمثلت أهم التوصيات فى بناء قدرات مؤسسات الأعمال والهيئات التنظيمية، وتطوير آليات قياس ورقابة وطنية، ومبادرة المنتديات والمؤسسات العالمية المعنية بالتنافسية بتطوير منهجية إعداد ومحاور مؤشرات التنافسية لتشمل دمج اعتبارات الاستدامة وحقوق الإنسان.

ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتماما بتطبيق إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويحرص على الانخراط في المناقشات الدولية والإقليمية الهادفة، لتعزيز دور مؤسسات الأعمال في احترام حقوق الإنسان.