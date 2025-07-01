شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: سندفع بعناصر جديدة وشبابية وتمكين المرأة خلال الانتخابات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال عفيفى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه على مدار المراحل السابقة يتم إعادة هيكلة عناصر الحزب وهناك دفع بعناصر جديدة وشبابية وتمكين المرأة سيكون ظاهرا خلال الانتخابات القادمة، مشددا على أن الانتخابات القادمة ستشهد الدفع بعناصر شبابية وجديدة ويتم الإعداد لها منذ أكثر من أسبوعين.

وأشار عصام هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، إلى أن حزب مستقبل وطن سيخوض كل انتخابات ويغلب المصلحة الوطنية على أى مصالح، معقبا على موقف الحزب من الدخول فى الائتلافات قائلا: "الدخول فى الائتلافات مطروح ولنا تجربة سابقة 2020 وداخلنا الانتخابات بمبدأ التشاركية وتغليب المصلحة الوطنية وكل القوى السياسية على الساحة سيتم التشارك معهم".

وأشار النائب عصام هلال، إلى أن الحزب أعلن عن استكمال استعداداته لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدا إيمانه العميق بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى فى دعم الحياة النيابية وتعزيز المشاركة السياسية فى مصر، مشددا على حرص حزب مستقبل وطن على مواصلة أداء دوره الوطنى والمجتمعي.