شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الإطار الزمنى لانتخابات الشيوخ نقطة انطلاق نحو الاستحقاق الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يمثل نقطة الانطلاق الفعلية نحو السباق الانتخابي لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن استعدادها لتنظيم الانتخابات المقبلة يُعد رسالة طمأنة واضحة، تعكس الجاهزية الكاملة لخروج هذا الاستحقاق بشكل مشرف يليق بالدولة المصرية.

وأضاف عناني أن وضوح وانضباط الجدول الزمني من الناحيتين القانونية والدستورية يمنح الأحزاب والمستقلين فرصة للتركيز الكامل على العملية الانتخابية، بعيدًا عن أية تخوفات تنظيمية أو إجرائية، مما يسهم في خلق مناخ تنافسي منضبط.

وأشار الحزب إلى أن التوقيتات التي تضمنها البيان كانت متوقعة، وهو ما دفع القوى السياسية والمستقلين إلى بدء استعداداتهم مبكرًا، الأمر الذي ساهم في تنشيط الحياة السياسية، وظهور تحالفات، وتطوير الأداء داخل العديد من الكيانات، بما يخلق بيئة أكثر تحفيزًا للمشاركة، ويمنح الناخبين فرصة لاختيار الأفضل.