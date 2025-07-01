شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين حياة كريمة والتربية والتعليم للتطوير ودعم المدارس الفنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة نحو تعليم يليق بأحلام أبنائنا أكدت مؤسسة حياة كريمة، أنها تفتخر بالشراكة الفعالة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار التعاون لتطوير بيئة التعليم ودعم المدارس الفنية، بما يسهم في بناء جيل مؤهل ومُمكّن وقادر على مواكبة تحديات المستقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ملهمًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الطالب المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



تعاون مشترك بين حياة كريمة والتربية والتعليم للتطوير ودعم المدارس الفنية (1)



تعاون مشترك بين حياة كريمة والتربية والتعليم للتطوير ودعم المدارس الفنية (2)



تعاون مشترك بين حياة كريمة والتربية والتعليم للتطوير ودعم المدارس الفنية (3)



تعاون مشترك بين حياة كريمة والتربية والتعليم للتطوير ودعم المدارس الفنية (4)



تعاون مشترك بين حياة كريمة والتربية والتعليم للتطوير ودعم المدارس الفنية (5)