شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات برلمانية باستثناء المستأجر الأصلى من مادة إخلاء وحدات الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، متحدثا بلسان حزب الحرية المصري، عن مشروع قانون الإيجار القديم وتعليقا على بيانات الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، بشأن المستاجر الأصلى الخاضع للقانون:" أرى استثناء المستأجر الأصلى من مادة الإخلاء على الإطلاق".

جدير بالذكر أن خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد اعتبار كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عاما في 2017 هم المستأجرين الأصلين، والبالغ عددهم علي مستوي الجمهورية مليونا و600 ألف و409 مستأجرين.

وقال "بركات" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن المحافظات الأكبر تتمثل في محافظة القاهرة بواقع 176 ألفا و900 حالة، ومحافظة الدقهلية بعدد 111 ألفا و300، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و843.

وشدد "بركات" علي أن اعتبار كل ماهو فوق سن الستين في 2017 مستأجر أصلي يخضع لنظام دولي متبع.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اعتبار كل من هم دون الـ60 عاما هم الأجيال التالية، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبنى، ورئيس الأسرة.