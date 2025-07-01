غلق أبواب معلم شهير في بروكسل جراء موجة الحر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت إدارة معلم "أتوميوم" السياحي الشهير في بروكسل، على موقعها الإلكتروني إغلاق أبوابه في وقت مبكر من يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب موجة الحر.

ويتكون المعلم الشهير من تسع كرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، متصلة بأنابيب ضيقة من الفولاذ أيضا، يشبه هيكلها شكل المكعب في طرفه.

وتضم الكرات معارض متنوعة ومطعماً.

ويمكن للزوار التنقل بين الكرات من خلال سلالم عادية وأخرى متحركة.

وجاء على الموقع الإلكتروني: "ستكون درجة الحرارة داخل الـ /أتوميوم/ مرتفعة بشكل خاص في الأيام المقبلة بسبب الحر الشديد والقيود الهيكلية للمبنى". وسوف تظل التذاكر التي تم بيعها صالحة حتى نهاية عام 2025.