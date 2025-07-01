ترامب: نسعى للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل".
في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا، قال "نأمل في التوصل الى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ولم يحدد نتنياهو موعد سفره، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه "سيغادر مساء السبت للقاء ترامب الاثنين المقبل في البيت الأبيض".
وقال نتنياهو في مستهل جلسة للحكومة الإسرائيلية "سأغادر الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك لقاء دونالد ترامب، ونائبه جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك".
وأشار نتانياهو في حديثه إلى أنه "سيلتقي أيضا أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين".
وأضاف "تأتي هذه الخطوة عقب النصر الكبير الذي حققناه في عملية الأسد الصامد (العدوان على إيران)، إن استثمار النجاح لا يقل أهمية عن تحقيقه”.
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