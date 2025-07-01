وزير العدل بحث مع سفير إسبانيا بسبل التعاون بين البلدين قضائيًا وقانونيًا

بحث وزير العدل ​عادل نصار​ مع السّفير الإسباني لدى ​لبنان​ خيسوس سانتوس أغوادو، الّذي التقاه في مكتبه بالوزارة، في سبل التّعاون بين لبنان وإسبانيا في المجالَين القضائي والقانوني.

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