انتخاب علي شكر رئيسا لاتحاد بلديات شرقي بعلبك

تم في مركز محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك انتخاب المهندس علي حسين شكر رئيسا لاتحاد بلديات شرقي بعلبك، وخالد أحمد قاسم نائبا له، بإشراف المحافظ بشير خضر، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وفي حضور رؤساء وممثلي البلديات ضمن نطاق الاتحاد.

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