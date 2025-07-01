ترامب: سأبحث ملفَّي قطاع غزة وإيران خلال لقائي المقبل مع نتنياهو

اعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له، بانه سيبحث ملفَّي قطاع غزة و​إيران​ خلال لقائي المقبل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ولفت ترامب إلى إن الملياردير إيلون ماسك مستاء لأنه خسر التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية في مشروع قانون للضرائب والإنفاق، وحذر من أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "قد يخسر أكثر من ذلك بكثير".

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح ترامب أن تقوم إدارة الكفاءة الحكومية بمراجعة الدعم الذي تتلقاه شركات ماسك من أجل توفير المال، مما أشعل حربا كلامية بين رئيس أكبر اقتصاد في العالم وبين الرجل الأكثر ثراء في العالم.