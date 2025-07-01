وزير المالية أصدر قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص ب​ضريبة الأملاك​ المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار عن إيرادات العام 2024 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح لغاية 31/07/2025.

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