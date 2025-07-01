وزير الدفاع استقبل القائد الجديد لليونيفيل ووفدًا فرنسيًّا: لضرورة التمديد لولاية اليونيفيل

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ​اليونيفيل​ اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا، في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفًا للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو.

وشدّد أبانيارا على "التزام اليونيفيل بمواصلة تنفيذ مهامها في جنوب لبنان، بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​".

من جهته، رحّب منسى بضيفه، وهنّأه على "تولّيه قيادة اليونيفيل"، مؤكّدًا على "التزام لبنان الكامل بالقرار 1701"، ومشدّدًا على "ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدوّ الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على كلّ الأراضي اللبنانية في الجنوب".

وأكد المجتمعان، على "ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في آب المقبل من دون أي تعديل في مهامها".

كما التقى منسى مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.

وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون القائم بين لبنان وفرنسا لا سيما في ما يتعلق بدعم مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأكّد رونيان "استمرار بلاده في القيام بالجهود اللازمة مع المجتمع الدولي من أجل التمديد لولاية اليونيفيل في آب المقبل دون أي تعديل في مهامها، لما لذلك من أهمية في مساندة الجيش اللبناني على ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".

واستقبل منسى النائب فادي كرم، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، مع التشديد على أهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.

كما استقبل رئيس جامعة البلمند إلياس ورّاق والدكتور فادي قمير، وتم خلال اللقاء البحث في قضايا أكاديمية وإنمائية تتقاطع مع دور المؤسسة العسكرية.