رابطة مختاري زحلة بحثت مع محافظ البقاع شؤون المنطقة وشجونها

زار وفد من رابطة مختاري زحلة وقضائها برئاسة المختار علي يوسف، محافظ البقاع كمال ابو جودة في مكتبه في سرايا زحلة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين السلطات المحلية والإدارية.

وتم خلال اللقاء التداول في شؤون المنطقة وشجونها، والتحديات التي تواجه المخاتير في أداء مهامهم اليومية، "لا سيما على صعيد الخدمات الإدارية وتحديث ملفات المواطنين، ومناقشة قضايا إنمائية تهم بلدات قضاء زحلة وقراها".

وأكد رئيس الرابطة "أهمية التنسيق الدائم بين المخاتير والمحافظة، لما فيه مصلحة المواطن وخدمة الصالح العام"، مشددا على "الدور الوطني الذي يقوم به المختار كصلة وصل بين المواطن والدولة".

بدوره، رحب المحافظ ابو جودة بالوفد، مثنيا على "الدور الحيوي الذي يؤديه المخاتير"، مؤكدا انفتاحه التام "على أي تعاون يخدم أبناء المنطقة ويسهم في تسهيل معاملاتهم الإدارية".