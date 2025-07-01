الاستخبارات الإسرائيلية تكشف قائد الشرق الأوسط ومحرك الخيوط في سوريا ولبنان وإسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: قال حنان جيفن، الرئيس السابق لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت تحولاً جذرياً خلال الأشهر الأخيرة، مرجعاً هذا التغيير إلى الدور القيادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لوسائل إعلام عبرية، صرّح جيفن بأن "الشرق الأوسط تغيّر كلياً، وبات له قائد جديد هو دونالد ترامب". وأكد أن التهديدات التي كانت تصدر سابقاً من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني فقدت فعاليتها، مضيفاً: "لم نعد نشعر بها كما في السابق".

وأشار المسؤول العسكري السابق إلى أن "من يصدر الأوامر في لبنان اليوم هو مبعوث ترامب، توم باراك، والأمر نفسه في سوريا"، في إشارة إلى تزايد النفوذ الأمريكي في المنطقة في ظل الإدارة الحالية.

وفي السياق ذاته، ذكرت "القناة 14" العبرية أن خريطة الطريق التي أعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي، تهدف إلى توسيع دائرة التطبيع في الشرق الأوسط، على أن تبدأ خطواتها الأولى من سوريا وتركيا.

وبحسب القناة، فإن لبنان يظل ملفاً معقداً، نظراً لتأخر تنفيذ المسار المتعلق بنزع سلاح حزب الله، رغم ما وصفته بـ"الإصرار الأمريكي" على تحقيق هذا الهدف. وأوضحت أن الحكومة اللبنانية، إلى جانب واشنطن، لم تتخل عن هذا المسعى بعد.