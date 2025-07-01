ترمب يطالب بـ"إبرام الصفقة في غزة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور له، إسرائيل وحركة " حماس " على إبرام صفقةٍ في قطاع غزة تهدف إلى إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال": "أبرموا صفقةً في غزة. استرجعوا الرهائن!"، وذلك في محاولةٍ منه على ما يبدو للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي، الجمعة، إن وقف إطلاق النار في غزة بات "وشيكاً".

وأضاف خلال استقبال وزيري خارجية رواندا والكونغو في البيت الأبيض لمناسبة توقيعهما اتفاق سلام بين البلدين، "سنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في غضون الأسبوع المقبل".

المصدر : وكالات